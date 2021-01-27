Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обсудил случаи неоднократных обращений россиян, в том числе и белгородцев. Фото: "КП" Архив

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел совещание с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов и образовательных учреждений СК России. В рамках совещания обсуждались случаи неоднократных обращений граждан по вопросам деятельности территориальных следственных управлений СК России. В совещании принял участие руководитель следственного управления СК России по Белгородской области.

Подчеркивалось, что в 2020 году в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации по вопросам деятельности территориальных и специализированных следственных органов поступило 120 тысяч обращений, что на 6 % меньше, чем в 2019 году. Но при этом почти половина поступивших обращений (54 тысяч) носит повторный характер.

Чаще всего граждане недовольны принятыми решениями об отказе в возбуждении уголовного дела, а также ходом, качеством и результатом расследования уголовных дел. Многие заявители не согласны с итогами рассмотрения предыдущих обращений. Также Александр Бастрыкин отметил, что поступает значительное количество обращений, в которых сообщается о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов.

В ходе совещания были заслушаны руководители следственных управлений СК России по Республике Тыва, Белгородской, Новосибирской и Орловской областям. Так, в Белгородской области значительно увеличилось число обращений потерпевших, которые жалуются на ход, качество и результаты расследования уголовных дел.

Александр Бастрыкин отметил, что, несмотря на отмеченные недостатки в работе вышеназванных следственных управлений, в целом рассмотрение обращений и жалоб организовано эффективно. Он обратил внимание подчиненных на то, что нельзя отворачиваться от людей, когда им требуется защита и восстановление нарушенных законных прав, отметив, что необходимо в первую очередь наладить контакт с людьми.