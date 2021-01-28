В микрорайоне «Троицкий» Губкинского округа построят дорогу с твердым покрытием. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

В 2021 году запланировано строительство дорог с твердым покрытием в микрорайонах ИЖС «Троицкий» Губкинского городского округа протяженностью 1,876 километра. Проектно-сметная документация подготовлена. Имеется положительное заключение государственной экспертизы.

В настоящее время выполняется подготовка документации для определения подрядной организации. К выполнению работ приступят после заключения государственного контракта.

В целом на территории Губкинского округа активно развивается индивидуальное жилищное строительство. Создание необходимой инфраструктуры - одно из основных направлений работы администрации округа.