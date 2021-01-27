О безопасном поведении на железнодорожном транспорте сотрудники Белгородского ЛО и ОМВД России по Белгородскому району говорили со школьниками

Фото пресс-службы Белгородского ЛО МВД России на транспорте.

Инспектор ОПДН Белгородского ЛО совместно с инспектором ОПДН ОМВД России по Белгородскому району приехали к ребятам в учебные заведения, которые находятся неподалеку от железнодорожных путей. Говорили о безопасном поведении на железнодорожном транспорте, профилактике детского травматизма на объектах транспорта и предупреждения правонарушений и преступлений. Полицейские особое внимание уделили административной и даже уголовной ответственности.

Стражи правопорядка рассказали детям не только о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, но и о том, к каким последствиям может привести их несоблюдение. Так, к административной и даже уголовной ответственности гражданин может быть привлечен за совершение противоправных действий. К ним относятся: распитие алкогольной продукции, курение в общественных местах, зацепинг, вандализм и прочее.

Встреча закончилась совместными фото, учащиеся получили памятки, напоминающие о безопасности перехода через железнодорожные пути.