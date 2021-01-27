Молодежь из Вейделевки Белгородской области выиграла президентский грант

Вейделевская молодежь выиграла президентский грант. Фото пресс-службы администрации Вейделевского района

Фондом президентских грантов подведены итоги первого конкурса 2021 года. Проект отдела молодежи «Точка притяжения» был представлен для участия в конкурсе от Благотворительного фонда содействия социально-экономическому и культурному развитию Вейделевского района «Малая Родина». Он стал победителем и удостоен гранта в размере 323104 рубля.

Цель проекта - создать условия для организации внеучебного досуга и самореализации студентов Вейделевского агротехнологического техникума и обучающихся Вейделевского района. Охват не меньше 250 человек.

Во время реализации проекта будет создан молодежный центр «Точка притяжения». По задумке он станет общедоступным и многофункциональным местом для студентов и обучающихся района.