Белгородец-алиментщик за уклонение от обязательных работ проведет 7 суток под арестом. Фото: "КП" Архив

Жителю Красногвардейского района Белгородской области, накопившему долг по алиментным платежам в пользу двоих дочерей, не удалось уйти от ответственности. Гражданину придется отбыть наказание в виде административного ареста и обязательных работ.

Мужчина уклонялся от обязанности по выплате алиментов, официально не трудоустраивался, имущество, на которое возможно обратить взыскание, отсутствовало. В результате, образовалась задолженность в общей сумме более 392 тысячи рублей.

Чтобы обязать безответственного отца исполнять требования исполнительного документа, судебные приставы составили административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», который был передан для рассмотрения в суд. Судья назначил должнику 80 часов обязательных работ.

Получив направление в администрацию Засосенского сельского поселения для отбывания обязательных работ, мужчина приступил к отбытию наказания. Но, отработав 24 часа, должник решил, что с него хватит, после чего на работе не появлялся.

Тогда судебные приставы составили и передали на рассмотрение в суд еще один административный протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от отбывания обязательных работ».

Суд постановил подвергнуть безответственного отца административному аресту сроком на 7 суток. Отметим, что после административного ареста мужчине все же придется отбыть оставшиеся 56 часов обязательных работ.