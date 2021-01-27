В Белгороде потоки машин на улице Щорса планируют разграничить с помощью кольцевой развязки

Фото пресс-службы мэрии Белгорода.

В Белгороде на малой Щорса потоки машин планируют разграничить, установив кольцевую развязку, сообщает пресс-служба администрации города Белгорода. Также появятся разделительные островки, что позволит снизить аварийность.

Ремонтные работы пройдут на участке от улицы Железнодорожной до улицы 5 Августа. Переходные переходы на пересечении с примыкающими съездами приподнимут до уровня тротуаров. Ремонтные работы проходят в рамках развития безбарьерной среды и для успокоения трафика. Заменят также дорожную одежду и нанесут разметку термопластиком.

Также на всем протяжении улицы Щорса будет завершено устройство тротуаров, подходов к пешеходным переходам, велодорожек и озеленение. Подрядчика определят по результатам торгов. Работы планируются завершить к 1 августа.