В Белгороде спасатели провели киноурок для школьников

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Для учащихся старших классов средней общеобразовательной школы №19 в кинотеатре «Победа» провели киноурок на тему противопожарной безопасности. В рамках мероприятия школьники поучаствовали в викторине и ответили на вопросы о правилах поведения при возникновении возгорания. За правильные ответы ребята получили памятные призы от Совета женщин города Белгорода. Собравшимся в кинозале школьникам, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Белгорода Иван Носатов рассказал, к чему может привести шалость с огнём и несоблюдение правил пожарной безопасности.

В завершении мероприятия ученикам был показан новый художественный фильм «Огонь», в котором повествуется о деятельности пожарных и спасателей, а также о риске и трудностях, с которыми они сталкиваются ежедневно, борясь с беспощадной стихией.

Данное мероприятие было проведено при поддержке кинотеатра «Победа» по инициативе Главного управления МЧС России по Белгородской области и БРО ВДПО.