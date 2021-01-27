Белгородцев предупреждают: выход на лед — опасен!

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Лед на водоемах Белгородской области начинает стремительно таять из-за колебания температуры воздуха от минусовых до плюсовых значений, а это может означать только одно — появляется угроза для жизни и здоровья людей. В связи с этим, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области совершают плановые профилактические рейды, призывая жителей региона не выходить на лед во время неблагоприятных погодных условий.

Накануне один из таких рейдов прошел на Белгородском водохранилище. Сотрудники ГИМС объяснили встретившимся рыбакам, что никакой улов не стоит того, чтобы рисковать из-за него собственной жизнью. Также спасатели провели для белгородцев профилактическую беседу, в ходе которой упомянули основные правила безопасности при выходе на лед и подробно объяснили, как нужно действовать в случае провала в ледяную воду. Не забыли рассказать и о том, что в это опасное время родители должны взять под особый контроль своих детей и не разрешать им играть на льду, который с каждым днем все больше теряет свою прочность.

Отметим, что на сегодняшний день, согласно замерам инспекторов ГИМС, на прудах и водохранилищах толщина льда составляет всего лишь 10-20 сантиметров, на реках – от 0 до 10 сантиметров. В дополнение к этому спасатели напоминают — на водоёмах региона местами появились опасные промоины.