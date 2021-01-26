Врио губернатора Белгородской области разделил департамент здравоохранения и соцзащиты. Фото: "КП" Архив

Врио губернатора Вячеслав Гладков разделил департамент здравоохранения и соцзащиты. В распоряжениях, который подписал врио губернатора 25 января, идет речь об изменении структуры областного правительства. У двух, теперь отдельных департаментов, будут свои начальники. При этом, если департамент здравоохранения оставляет за собой управление всей системой медицинской помощи в регионе, то в структуру департамента соцзащиты и труда включено управление по труду и занятости населения, которое раньше было в составе департамента внутренней и кадровой политики. В департамент соцзащиты также вошло управление ЗАГС.

Пока руководителя у департамента здравоохранения нет, эта должность остается вакантной. Управление соцзащиты области возглавляет Елена Батанова, но останется ли она во главе нового департамента или будет работать в его структуре в другой должности, пока не говорят.

Отметим, что структура новых, разделенных департаментов, должна быть сформирована до 1 февраля 2021 года.