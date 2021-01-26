В среду белгородцам синоптики обещают мокрый снег, гололед и туман. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В среду, 27 января на территории Белгородского региона прогнозируется облачная погода. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Спасатели предупреждают: будьте внимательные и осторожны на скользкой дороге!

Местами по области прогнозируют туман. Ночью в некоторых районах области – гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 1-6 градусов тепла.

В Белгороде ночью температура составит 0-2 градуса тепла, днем 2-4 градуса выше нуля.