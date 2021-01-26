В Белгороде на торги выставят автомобили, здания цехов и токарно-винтовой станок

Торги по продаже арестованного имущества должников состоятся в электронном формате. Фото: "КП" Архив

В Белгороде 16-17 февраля в электронном формате состоятся торги по продаже арестованного имущества должников. С торгов уйдут автомобили, здания цехов и токарно-винтовой станок.

Так, 16 февраля на торги будет выставлено 8 лотов арестованного имущества на общую сумму 12 211 235 рублей, в том числе: автомобили «Renault Logan», 2012 года выпуска (начальная продажная цена 168 472 рублей); «Renault Logan», 2013 года выпуска (начальная продажная цена 401 000 рублей);«Hyundai Solaris», 2013 года выпуска (начальная продажная цена 244 000 рублей).

17 февраля на торгах будет реализовано арестованное имущество по 9 лотам на общую сумму 15 978 220 рублей. С молотка уйдут: двухкомнатная квартира, площадью 48,5 квадратов, расположенная в Борисовском районе (начальная продажная цена 1 635 000 рублей); токарно-винтовой станок 1М-65, (начальная продажная цена 548 000 рублей); здание деревообрабатывающего цеха площадью 314,53 квадратов, земельный участок для размещения производственной базы, площадью 18203 квадратов, расположенные в Ивнянском районе Белгородской области (начальная продажная цена 8 214 400 рублей);

Организатором торгов является Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях. Торги состоятся в электронном формате, на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер» (https://www.rts-tender.ru/).