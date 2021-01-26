За минувшие сутки в Белгородской области от заражения коронавирусом скончались еще шесть жителей

Всего за сутки в регионе выявлено 173 новых случая заболевания COVID-19. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки в регионе от заражения коронавирусом скончались еще шесть жителей. Всего за сутки выявлено 173 новых случая заболеваний коронавирусной инфекцией, 34 – в Белгороде (всего с начала пандемии – 7 178) и в Старооскольском городском округе - 41 (3 897). Подробнее с распространением коронавирусной инфекции по районам региона можно познакомиться ниже.

Фото группы Коронавирус. Оперштаб Белгородской области ВКонтакте.

Скончавшиеся — два жителя Белгорода 1940 и 1981 годов рождения, женщина 1955 года рождения, мужчина 1957 года рождения, которые проживали в Белгородском районе, и жительница Ивнянского района 1977 года рождения. Все пятеро проходили лечение на базе Городской больницы №2. Также среди скончавшихся — житель Белгорода 1958 года рождения, который проходил лечение в Детской областной клинической больнице.