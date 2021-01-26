Спасательная служба энергосбережения третий год подряд становится лучшей в области ГО и ЧС

В прошлом году персонал службы принял участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне.

Спасательная служба энергоснабжения, созданная на базе «Россети Центр Белгородэнерго», третий год подряд признана лучшей среди областных спасательных служб ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. Филиал награжден переходящим кубком и почетной грамотой правительства области.

Областной совет безопасности отметил высокий уровень межведомственного взаимодействия Белгородэнерго с региональным ГУ МЧС, субъектами энергетики и органами местного самоуправления, полная укомплектованность сил и средств, необходимых для оперативной ликвидации аварий и технологических нарушений в сетевом комплексе, а также профессионализм личного состава аварийно-восстановительных бригад, проявленный на учениях и тренировках.

В филиале сформировано 213 эксплуатационных бригад в составе 830 человек и 269 единиц техники, в качестве резерва существует 10 бригад повышенной мобильности общей численностью 92 человека и 35 единиц техники.

На случай нештатных ситуаций подготовлено 35 передвижных резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 3,6 МВт, организована устойчивая работа устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, средств связи, систем диспетчерского и технологического управления, систем гарантированного электропитания. Сформирован аварийный резерв материалов и оборудования для ликвидации возможных ЧС, аварий и сложных технологических нарушений в электросетевом комплексе. Работники обеспечены коллективными и индивидуальными средствами защиты.

Весь руководящий состав штаба электросетевого комплекса и аварийно-восстановительных формирований своевременно проходит подготовку в области ГО и ЧС.