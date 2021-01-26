«Открытие» расширил набор сервисов для предпринимателей

В новой версии – еще больше комфорта и возможностей для ведения бизнеса.

Новая версия мобильного приложения «Бизнес-Портал» опубликована в официальных магазинах Apple App Store и Google Play Market.

- Удобство банка для бизнеса во многом зависит от возможностей мобильного банка – комментирует Виталий Сытников, заместитель начальника управления развития электронного бизнеса юридических лиц ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». – В сегменте малого бизнеса руководитель часто решает и операционные задачи, поэтому на первый план выходит удобство расчетов: улучшено распознавание QR-кодов на платежах, добавлена сортировка ленты операций по контрагентам. А отображение банкоматов с поддержкой NFC-чипов сделает удобнее использование виртуальных карт для бизнеса.

Помимо мобильного приложения для популярных платформ iOS и Android, «Открытие» предлагает клиентам малого и среднего бизнеса удобный интернет-банк и открытое API – возможность объединить сервисы банка с другими приложениями. К примеру, узнать, как бизнесу вырасти за счет цифровых технологий, можно с помощью образовательной платформы Open Academy.

Подробнее о дистанционном обслуживании юридических лиц - на сайте банка.