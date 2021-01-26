Мэр Белгорода Юрий Галдун анонсировал проведение прямой линии. Фото: "КП" Архив

Мэр Белгорода Юрий Галдун анонсировал проведение прямой линии, трансляция которой пройдет 27 января. Вопросы градоначальнику горожане стали размещать в его группе в соцсети «ВКонтакте», набралось их приличное количество.

Так, к примеру, горожан интересует: «Когда решится судьба памятника архитектуры – канцелярия и дом мирового судьи Курчанинова? Сейчас эти объекты в ужасном состоянии. Оба этих здания по адресу Пушкина 17 и 17а мэрия Белгорода продала на аукционе еще 4 декабря 2017 года. Главным условием продажи было обязательство собственников восстановить здания…» Просят мэра разобраться с автобусами, когда они начнут занимать всю площадь остановки, а не первые 10 метров, а также решить проблему отсутствия гастроэнтеролога в 4-й детской поликлинике.

Напомним, что 24 декабря прошлого года Юрий Галдун провел аналогичную прямую линию. Нынешняя начнется 27 января в 19.00.