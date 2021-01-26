Студенты Белгородского аграрного университета познакомились с работой полицейских и кинологов. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

В День студента учащиеся Белгородского аграрного университета побывали на экскурсии в ОМВД по Белгородскому району и в Центре кинологической службы. Для студентов провели показательные выступления, познакомили гостей с немецкой овчаркой Кантри и бельгийской овчаркой Басей.

Заместитель начальника центра кинологической службы – майор полиции Роман Бордаев рассказал о самом центре и работе профессиональных кинологов. Студенты узнали, как содержат и дрессируют собак, о надлежащем уходе за животными и настоящей дружбе преданных четвероногих «товарищей». Об этом сообщила пресс-служба администрации Белгородского района.

В завершение экскурсии в актовом зале ОМВД по Белгородскому району полицейские поделились собственным опытом, рассказали студентам о работе сотрудников внутренних дел и о том, как попасть к ним на службу. Ребятам также продемонстрировали выставку оружия и особые навыки, которые используются в работе экспертов-криминалистов на месте происшествия.