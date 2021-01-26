Староосколец до смерти забил юную подругу. Фото: архив КП

В отношении 28-летнего старооскольца возбуждено уголовное дело, он подозревается в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть». В приступе ревности он избил подругу. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области.

22 января подозреваемый проводил приятно время у себя дома с 18-летней подругой. Разгорячившись алкоголем, молодые люди поссорились из-за ревности. Староосколец избил подругу кулаками, при этом метил по голове и телу, а потом как ни в чем не бывало отправился спать.

Пробуждение не было приятным: он нашел девушку в ванной без признаков жизни. 18-летняя потерпевшая скончалась от травм. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.