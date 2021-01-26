В Валуйках прошел Фестиваль финской ходьбы. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

В Валуйках прошел Фестиваль финской ходьбы, приуроченный ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На центральной площади города участники фестиваля прошли по «Тропе здоровья». В мероприятии приняли участие более 35 человек.

Несмотря на солидный возраст, люди старшего поколения пришли порадоваться зимней погоде, встрече друг с другом, просто пообщаться. Разминку скандинавских ходоков и заодно небольшой мастер-класс провела инструктор по спорту Светлана Ступницкая.

Как вид спорта скандинавская ходьба достаточно молода. В 1940-х годах XX века финские лыжники начали заниматься ходьбой с палками летом, чтобы поддерживать себя в форме вне сезона. Но техника ходьбы и специальные палки были разработаны лишь в конце 1990-х.