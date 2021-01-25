В Белгородской области от заражения коронавирусом скончались еще пять жителей. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки в регионе от заражения коронавирусом умерли еще пять жителей. Всего за прошедший день в регионе выявлено 175 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. 73 новых случая зарегистрировано в Белгороде (всего с начала пандемии – 7 178), 40 – в Старооскольском городском округе (всего – 3 857).

Скончавшиеся — женщина 1934 года рождения, мужчина 1937 года рождения, которые проживали в Белгороде, и житель Губкинского городского округа 1946 года рождении. Все трое проходили лечение на базе Городской больницы №2. Также среди скончавшихся — жительница Белгорода 1952 года рождения и жительница Грайворонского городского округа 1966 года рождения, проходившие лечение в Детской областной клинической больнице. Число летальных исходов от заболевания коронавирусом достигло 341 человек.