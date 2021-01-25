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Белгородка, разъезжая по столице, нахватала штрафов, но оплачивать их не спешила

Арест авто оказался эффективным методом взыскания долгов
Ирина ТАРАСОВА
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Арест авто оказался эффективным методом взыскания долгов.

Арест авто оказался эффективным методом взыскания долгов.

Фото: "КП" Архив

Судебные приставы Белгородской области арестовали автомобиль должницы, которая, разъезжая по Москве, нахватала штрафов. При этом оплачивать их не спешила. Арест авто оказался эффективным методом взыскания долгов.

В отделение судебных приставов Новооскольского районного отделения судебных приставов УФССП России по Белгородской области на принудительное исполнение поступило 18 исполнительных документов о взыскании штрафов ГИБДД на общую сумму долга 25 тысяч рублей. Должница была уведомлена о своих непогашенных штрафах, но так как в установленный законом срок штрафы не оплатила, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора.

Также сотрудник службы установил, что у женщины на праве собственности зарегистрировано автотранспортное средство марки «Renault Clio 5.

Сотрудники органов принудительного исполнения выехали по адресу проживания должницы и наложили арест на автомобиль. Должницу предупредили, что в случае неуплаты задолженности, автомобиль будет передан на принудительную реализацию.

Это подействовало на должницу, но с учетом исполнительского сбора ей пришлось заплатить уже более 33 тысяч рублей.