Пенсионер-автолюбитель в Бирюче Белгородской области попытался подкупить участкового. Фото: "КП" Архив

67-летнего жителя, который ехал в своем авто, в Бирюче Белгородской области остановил участковый. При проверке документов участковый почувствовал запах алкоголя и собрался вызвать наряд ГИБДД, чтобы составить административный протокол. Водитель, не желая быть привлеченным к административной ответственности, предложил участковому уполномоченному взятку в сумме 11 тысяч рублей. Пенсионер предстал перед судом, который признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки за незаконное бездействие).

Также региональная пресс-служба Следственного комитета сообщает, что за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение 67-летний мужчина был привлечен к административной ответственности. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 70 тысяч рублей.