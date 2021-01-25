В Белгородской области «Ростелеком» организовал VPN для работы комплексов фотовидеофиксации

Главная задача системы мониторинга — сокращение количества ДТП и снижение числа аварий с серьезными последствиями.

«Ростелеком» организовал виртуальную частную сеть (VPN) для работы 770 комплексов фотовидеофиксации в Белгородской области. Заказчиком выступило областное государственное бюджетное учреждение «Белгородский информационный фонд».

Главная задача системы мониторинга — сокращение количества ДТП и снижение числа аварий с серьезными последствиями. Комплексы позволяют регистрировать нарушение ПДД, в частности, превышение скорости, выезд на полосу для общественного транспорта и перекресток в случае затора, проезд на запрещающий сигнал светофора.

- Для реализации подобных проектов «Ростелеком» обладает необходимой инфраструктурой и компетенциями, а также готовыми телеком-решениями. Специально для этого проекта мы создали гибридную защищенную сеть на базе VPN. В работе сервиса применяются надежные алгоритмы шифрования. Такое решение гарантирует безопасную передачу фото- и видеоотчетов с камер, размещенных на автомобильных дорогах. Данные о нарушениях передаются на центральный сервер регионального управления МВД для дальнейшего оформления постановлений о несоблюдении ПДД, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

VPN от «Ростелекома» — технология, созданная на основе мультисервисной сети. Используя виртуальную частную сеть как единую инфраструктуру, заказчик может получать различные услуги: корпоративную телефонию, видеоконференцсвязь, единую систему электронного документооборота, электронную почту, CRM. Сервис предназначен как для органов государственной власти, так и для предприятий различных отраслей промышленности. Сеть VPN легко масштабируется, что позволяет оперативно подключать ее к имеющейся инфраструктуре.

Более подробную информацию о цифровом сервисе можно получить на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 200 30 00.