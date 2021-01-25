Организаторам белгородской протестной акции вынесены административные наказания

Протестная акция прошла у стен областной администрации. Фото: "КП" Архив

Белгородский Октябрьский районный суд вынес наказание 3 участникам протестной акции, которая прошла в областном центре 23 января. Они арестованы от 3 до 9 суток. Руководитель белгородского штаба Навального, в частности, получил административный арест на 9 суток.

Напомним, что накануне мэрия Белгорода не санкционировала проведение протестной акции, так как были нарушены сроки подачи документов на ее проведение, а также сославшись за особый противоэпидемиологический режим.

В Белгороде акция прошла мирно, но, тем не менее, несколько человек после ее проведения были задержаны, составлены административные протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение участниками публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Отметим, что еще 5 белгородцам назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Также придется отработать на обязательных работах от 20-ти до 30-ти часов.

Акцию прокомментировал врио губернатора Вячеслав Гладков, который отметил, что отрицательно относится к нарушению закона. Он отметил «крайне корректное отношение к участникам акции» со стороны силовых структур.