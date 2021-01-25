В Белгороде состоится юбилейный концерт академического хора Елены Алексеевой

Фото пресс-службы Белгородской государственной филармонии.

30 января в Большом зале Белгородской филармонии состоится Большой юбилейный концерт Елены Алексеевой — главного дирижера Академического хора Белгородской государственной филармонии. С Академическим хором в концерте примут участие камерный оркестр MezzoMusic (художественный руководитель – Наталья Боровик), Андрей Никитченко (гитара), Павел Могильниченко (бас-гитара), Олег Иванов (ударные).

В программе концерта — зарубежная музыка XX-XXI веков. В интерпретации хора прозвучат Э. Эшенвальдс – Thestars; К. Дженкинс – Реквием (Diesirae), Adiemus, ТотоAfrica, Майкл Джексон — WeAretheWorld, ImagineDragons — Natural и многое другое. Яркий, многогранный коллектив под управлением талантливого дирижёра разрушит все ваши стереотипы и докажет, что профессиональные музыканты могут всё!

Отметим, что Елена Алексеева работает в Белгородской филармонии с 2009 года. Под ее руководством хор совершил большой качественный скачок, сформировал основной репертуар, который составили отечественная и зарубежная музыка, обработки русских народных песен, транскрипции старинных русских романсов, эстрадная лирика, джаз, рок, классика в своих самых разных гранях. Хор становился участником и лауреатом многочисленных российских и международных конкурсов. В 2017 году коллектив одержал победу на открытом музыкальном международном конкурсе «Московская весна A`capella». Также Елена Александровна принимала активное участие в возрождении утраченного шедевра нашего знаменитого земляка Гавриила Ломакина — кантаты StabatMater.