На бульваре Юности в Белгороде было найдено тело молодого мужчины. Фото: "КП" Архив

В Белгороде на бульваре Юности в районе дома №26 обнаружили тело молодого мужчины. У тела, сообщают очевидцы, нашли пустую бутылку и пачку сигарет. Есть предположения, что мужчина мог находиться где-то на высоте и упал, сломав себе при этом шею.

Очевидцы также сообщают, что место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что погибшему было 39 лет. По предварительной информации, смерть не носит криминальный характер.

Сотрудники силовых структур опрашивают очевидцев и жителей ближайших домов, которые могли стать невольными свидетелями трагедии, назначен комплекс специальных мероприятий.