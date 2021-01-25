В Белгороде в районе диорамы отремонтируют мост через Везелку

Фото со страницы ВКонтакте Юрия Галдуна.

В Белгороде через реку Везелка в районе диорамы запланировано провести косметический ремонт оснований моста по улице Попова. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте после осмотра моста написал мэр города Юрий Галдун. Белгородцы активно обсуждают проблему, предлагая не делать ремонт, а построить новый мост.

Градоначальник, в частности, отметил: Посмотрел состояние моста через Везелку. Проблема понятна. Решение есть. Будем восстанавливать герметичность деформационных швов.

Комментирующие в ответ пишут: «Город не огромен - 6 мостов, 6 подземных переходов, 1 телевышка, авто и жд вокзал, аэропорт, четыре сотни домов многоэтажных и 7 км реки) . Знать нужно наизусть... тогда будет толк», другие, что не лучше ли построить новый, а то ремонт может обойтись дороже. Также белгородцы пожаловались на состояние моста в районе железнодорожного вокзала, предлагая и там сделать швы. И называют еще один мост, в районе Крейда, который также нуждается в ремонте.