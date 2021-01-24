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14 оскольчанок награждены Почетным знаком «Материнская слава»

В округе уже больше двух с половиной тысяч многодетных семей
Ирина ТАРАСОВА
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14 оскольчанок награждены Почетным знаком «Материнская слава». Фото со страницы Вконтакте мэра Старого Оскола Александра Сергиенко

14 оскольчанок награждены Почетным знаком «Материнская слава». Фото со страницы Вконтакте мэра Старого Оскола Александра Сергиенко

В Старом Осколе награждены Почетным знаком «Материнская слава» 14 оскольчанок. В их семьях воспитывается три и больше ребенка. Об этом рассказал на своей странице в соцсети мэр Старого Оскола Александр Сергиенко, добавив: «Многодетных семей в нашем округе становится больше с каждым годом — сейчас их более двух с половиной тысяч».

Сообщение вызвало активное обсуждение. «Прискорбно только то, что о возможности получения этой награды многие женщины узнают после того как заканчивается срок действия условий получения», - заметил один из читателей. Но другие читатели посоветовали многодетным быть внимательнее и не упускать возможности получить преференции.