14 оскольчанок награждены Почетным знаком «Материнская слава». Фото со страницы Вконтакте мэра Старого Оскола Александра Сергиенко

В Старом Осколе награждены Почетным знаком «Материнская слава» 14 оскольчанок. В их семьях воспитывается три и больше ребенка. Об этом рассказал на своей странице в соцсети мэр Старого Оскола Александр Сергиенко, добавив: «Многодетных семей в нашем округе становится больше с каждым годом — сейчас их более двух с половиной тысяч».

Сообщение вызвало активное обсуждение. «Прискорбно только то, что о возможности получения этой награды многие женщины узнают после того как заканчивается срок действия условий получения», - заметил один из читателей. Но другие читатели посоветовали многодетным быть внимательнее и не упускать возможности получить преференции.