Благоустройство Архиерейской рощи мэр Белгорода обсудил во время поездки по городу с врио губернатора

Фото пресс-службы мэрии Белгорода.

Благоустройство общественных территорий областного центра обсудили во время рабочее поездки по городу врио губернатора Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Юрий Галдун. Как подчеркнул градоначальник, на первом этапе – это наведение санитарного порядка и здесь главное – не навредить природе.

Концепцию благоустройства Архиерейской рощи представил первый замглавы администрации Белгорода Василий Голиков. Он подчеркнул, что Архиерейская роща – одна из самых больших лесопарковых зон в черте областного центра, она занимает площадь в 28 гектаров. Проект благоустройства этой территории предусматривает создание зоны воркаута, развитие велоинфраструктуры, обустройство площадок для обучения езде на велосипеде, создание амфитеатра для проведения отрытых уроков и массовых мероприятий, благоустройство территории для отдыха горожан. Также запланированы 5 входных групп в экостиле.

В обсуждение проекта благоустройства внес свое предложение и Вячеслав Гладков, предложив направить пешеходные дорожки по склону. При этом как именно будет реализовывать проект, очередность работ будут определять жители Белгорода путем голосования. С ними также обсудят и концепцию развития Архиерейской рощи, принцип зонирования.