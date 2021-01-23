В Белгородской области от заражения коронавирусом скончались еще пять пациентов. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки в Белгородской области от заражения коронавирусом скончались еще 5 жителей. Также зарегистрировано 183 новых заражений, из них по 46 случаев в Белгороде и Старом Осколе.

Скончавшиеся — три жителя Белгорода 1941, 1949 и 1967 годов рождения и жительница Белгородского района 1941 года рождения. Все четверо проходили лечение на базе Городской больницы №2. Еще одна умершая — жительница Старооскольского городского округа 1958 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.

По состоянию на 23 января в регионе коронавирусом заболело 26 058 человек, на госпитализации находится 1 021 житель, в тяжелом состоянии 50, они подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных исходов с начала пандемии оставило 330 случаев.