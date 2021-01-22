Новые жертвы коронавируса: в Белгородской области скончались еще шесть человек

В Белгородской области от заражения коронавирусом скончались еще шесть человек. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки в области от заражения коронавирусом скончались еще 6 белгородцев. Скончавшиеся — женщина 1926 года рождения, мужчина 1952 года рождения, которые проживали в Белгороде, и жительница Пермского края 1962 года рождения. Все трое проходили лечение на базе Городской больницы №2.

Также среди скончавшихся — жительница Яковлевского городского округа 1940 года рождения и житель Белгорода 1946 года рождения, проходившие лечение в детской областной клинической больнице. Еще один умерший – житель Белгорода 1958 года рождения, который проходил лечение в Областной инфекционной клинической больнице.

Число жертв коронавируса с начала пандемии достигло 325 человек.