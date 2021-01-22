Мэр Белгорода объявил войну автолюбителям, которые паркуются в неположенных местах. Фото со страницы Вконтакте мэра Белгорода Юрия Галдуна

В Белгороде идет интенсивная уборка последствий снегопада. Но работе коммунальщиков мешают припаркованные в неположенных местах автомобили. Мэр Белгорода Юрий Галдун сегодня пригрозил любителям нарушать ПДД, что автомобили, оставленные под запрещающим знаком, будут ждать владельцев на специализированной стоянке.

«Убирать снег коммунальщикам мешают оставленные на обочинах автомобили. Отнеситесь с уважением к работе сотрудников Белгорблагоустройства. Прошу автовладельцев убрать машины с улиц», - обратился к горожанам градоначальник через социальную сеть.

Но, по-видимому, без репрессивных мер все же не обойтись.