Белгородская область поддержала Всероссийскую акцию «Студенческий десант»

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Акция проводится МВД России ежегодно в преддверии Дня российского студенчества. В Белгородской области учащиеся вузов и ссузов, а также школьники в эти дни знакомятся с работой полиции.

Правоохранители проводят встречи с подрастающим поколением, рассказывают о своей профессии, особенностях деятельности различных подразделений и требованиях к кандидатам на службу. Ребята получили возможность не только пообщаться с полицейскими, но и понаблюдать за их работой, посетив территориальные отделы. Массу эмоций вызвало знакомство с четвероногими стражами порядка, которые с удовольствием продемонстрировали гостям свои профессиональные навыки.