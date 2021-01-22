Белгородские приставы доставили свидетеля в суд Курской области. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

Свидетеля по уголовному делу принудительно доставили в суд приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов отделения специального назначения УФССП России по Белгородской области. 53-летний житель Яковлевского района проходит свидетелем по уголовному делу.

В суде Курской области рассматривается уголовное дело, возбужденное за совершение кражи организованной группой лиц в крупном размере. Мужчина проходит свидетелем, однако самостоятельно в судебное заседание не явился.

В связи с этим в Управление федеральной службы судебных приставов по Белгородской области было направлено постановление из Железногорского городского суда Курской области о принудительном приводе свидетеля.

Судебные приставы выехали к свидетелю и вручили ему постановление о принудительном приводе. После этого мужчину сопроводили в Железногорский городский суд Курской области для участия в заседании.