Судебные приставы помогли губкинцу вернуть грузовой автомобиль и полуприцеп. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

По условиям договора аренды автовладелец передал в пользование грузовой автомобиль марки и полуприцеп марки. Взявший в аренду должен был ежемесячно оплачивать арендную плату. Но условия договора он постоянно нарушал, арендную плату не выплачивал. А когда срок договора аренды истек, стало известно, что транспорт по поддельным документам продан. Чтобы его вернуть, понадобилось вмешательство судебных приставов.

Арендодатель обратился в Губкинский районный суд Белгородской области. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Исполнительный документ поступил в Губкинское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области. Документ требовал признать договора купли-продажи недействительными и истребовать транспортные средства из чужого незаконного владения.

Судебные приставы выехали по месту регистрации должников, ознакомили их с постановлением о возбуждении исполнительного производства. Сотрудник органов принудительного исполнения пояснил, что своевременная передача собственнику его имущества позволит избежать последствий - штрафных санкций и административной ответственности.

Благодаря судебным приставам имущество было передано законному владельцу.