Белгород вошел в ТОП-20 популярных направлений путешествий на поезде. Фото: "КП" Архив

Аналитический центр Туту.ру выяснил, куда россияне путешествуют на поездах в январе 2021 года. Белгород вошел в двадцатку самых популярных направлений для туристов. В топ-20 входят железнодорожные маршруты из Москвы в Ярославль, Воронеж, Иваново, Смоленск, Рязань, Тулу, Белгород, Курск, Саратов, Орел, Калугу и Ростов-на-Дону.

С отправлением из Санкт-Петербурга наиболее востребованы поезда в Псков и Сортавалу. В топ-3 вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Брянск, а средний чек пока на 5% ниже, чем в январе прошлого года.

Больше всего путешествий на поездах в январе 2021 года совершается между Москвой и Санкт-Петербургом, на втором месте направление Москва — Нижний Новгород. Замыкает тройку направление Москва — Брянск.