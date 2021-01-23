Творческие белгородцы могут стать амбассадорами «Тавриды»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Стать амбассадорами «Тавриды», войти в творческое комьюнити РФ – большая удача. Но она возможна. Проект рассчитан на граждан России от 25 до 35 лет, которые уже были участниками, координаторами, волонтерами, экспертами или организаторами «Тавриды» прошлых лет. Претендентам предстоит записать видеовизитку, выполнить творческое задание и пройти онлайн-собеседование.

Арт-кластер «Таврида» одна из известнейших платформ, где есть все возможности для реализации профессионального потенциала в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства.

Отметим, что «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В него входит форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ» и образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида», который начнет работу в 2022 году.