Белгородский ЛО МВД России на транспорте принял участие в акции «Студенческий десант»

Фото пресс-службы Белгородского ЛО МВД России на транспорте.

В период с 19 по 23 января в Белгороде проходит Всероссийская ежегодная акция профилактической направленности «Студенческий десант», приуроченная ко Дню российского студенчества. В рамках акции сотрудники Белгородского ЛО МВД России на транспорте организовали встречу с учащимися Белгородского правоохранительного колледжа имени Героя России Владимира Бурцева. Учащиеся правоохранительного колледжа узнали силу пистолета Макарова, учились идентифицировать преступника и познакомились со служебной собакой Бертой.

Встреча ребят началась со знакомства работы дежурной части, ее оборудования, специальных средств и огнестрельного оружия. Начальник дежурной части продемонстрировал неполную сборку, разборку различных видов оружия. Пистолет Макарова, пистолет-пулемет - 91 «Кедр», пистолет-пулемет-2000, автомат Калашникова вызвали у ребят особый интерес. Как и надевание специальных средств – бронежилета «Модуль – М» и сферы.

О специфике работы на транспорте рассказал ребятам и эксперт-криминалист. Учащиеся узнали о том, как по отпечаткам пальцев рук можно идентифицировать преступника, делать слепки следов обуви и правильно дактилоскопировать человека.

А затем ребята побывали на железнодорожном вокзале станции Белгород. Они встретились с председателем Общественного совета при Белгородском ЛО МВД России на транспорте Ириной Анисимовой, которая провела увлекательную экскурсию и рассказала о безопасном нахождении на железной дороге.

Экскурсия продолжилась в камере хранения вокзала. Ее для ребят провели кинолог со своей четвероногой подругой Бертой. Служебная собака охотно демонстрировала свои поисковые навыки и выполняла все команды, что, конечно, произвело на экскурсантов незабываемое впечатление.