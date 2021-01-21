Гибель двух человек на пожаре В Старом Осколе привлекла внимание Следственного комитета. Фото: "КП" Архив

Следственный отдел по Старого Оскола инициирован доследственную проверку по факту гибели на пожаре в Старооскольском городском округе 22-летнего начальника пожарного караула ГУ МЧС России по Белгородской области и 39-летнего жителя Старого Оскола, который работал на объекте охранником.

Как сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета, утром 20 января 2021 года, поступило сообщение о возгорании насосной станции в селе Сорокино Старооскольского городского округа. В ходе тушения пожара в одном из помещений станции обнаружено тело охранника. В ходе проведения мероприятий 22-летний начальник пожарного караула упал в технологический колодец глубиной 15 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи привлекли к изучению места происшествия криминалистов и сотрудников гострудинспекциии. Изъята документация, касающаяся права собственности и назначения объекта, а также документация, регламентирующая служебную деятельность погибшего сотрудника МЧС. Всего опрошено около 20 сотрудников ГУ МЧС России по Белгородской области, хозяева объекта, очевидцы произошедшего. Также назначен комплекс судебных экспертиз, тела погибших направлены на вскрытие для установления причин смерти.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана правовая оценка деяниям собственника объекта, на котором расположены опасные технические проемы, а также действиям должностных лиц ГУ МЧС России по Белгородской области, отвечающих за безопасность сотрудников.