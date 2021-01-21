В Белгородской области в пятницу столбики термометров повысятся до плюсовых значений

22 января в Белгороде столбики термометров покажут 2 градуса тепла. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В пятницу, 22 января, синоптики обещают белгородцам плюсовую температуру. По области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет небольшой снег. День выдастся без существенных осадков, местами в некоторых районах области – туман. Ветер юго-западного направления 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит всего 3-8 градусов мороза, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Белгороде ночью температура воздуха будет в пределах 3-5 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.