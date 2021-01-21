В Белгородской области за минувшие сутки от заражения коронавирусом скончались еще семь жителей. Фото: "КП" Архив

Как сообщил областной оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Белгородском регионе за последние сутки скончалось еще 7 жителей. Также в области зарегистрировано 192 новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии в области коронавирусом заболели 25 686 человек. На госпитализации находится 1 073 белгородца, 85 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончавшиеся — две женщины 1948 и 1950 годов рождения и два мужчины 1947 и 1957 годов рождения, которые проживали в Белгороде и проходили лечение в Городской больнице №2.

Также среди скончавшихся — житель Белгородского района 1946 года рождения и житель Белгорода 1940 года рождения, проходившие лечение на базе Областной инфекционной клинической больницы, и еще один житель Новооскольского городского округа 1960 года рождения, проходивший лечение в Новооскольской ЦРБ.