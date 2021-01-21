В Старом Осколе привилась от коронавируса 80-летняя жительница

80-летняя жительница Старого Оскола привилась от коронавируса. Фото: "КП" Архив

О том, как проходит вакцинация от коронавируса в Старом Осколе, горожанам рассказал мэр города Александр Сергиенко. «Сегодня на базе окружной больницы Святителя Луки Крымского первично привилась 80-летняя оскольчанка. Получить прививку может любой желающий старше 18 лет и не имеющий противопоказаний», - написал мэр на своей странице в соцсети.

В целом в Старом Осколе вакцинация от COVID19 проходит активно. Уже больше 800 жителей округа сделали прививку от коронавируса. Почти половина - из групп риска.

Записаться на вакцинацию можно тремя способами: через портал госуслуг, в справочно-информационном центре по многоканальному телефону 8 (4725) 47-20-00