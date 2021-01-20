В Белгородской области за минувшие сутки от заражения коронавирусом скончались еще семь жителей. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, за минувшие сутки в регионе от заражения коронавирусной инфекцией скончались еще 7 белгородцев. К сожалению, растет и число госпитализированных больных. По состоянию на 20 января на госпитализации находится 1 129 человек, 114 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончавшиеся — житель Белгородского района 1973 года рождения, жительница Прохоровского района 1964 года рождения, проходившие лечение в Прохоровской ЦРБ. Скончались также мужчина 1961 года рождения и женщина 1951 года рождения, которые проживали в Белгороде и проходили лечение в Детской областной клинической больнице. Умерла и жительница Губкинского городского округа 1962 года рождения, проходившая лечение на базе Старооскольской окружной больницы. Среди умерших — житель Белгорода 1952 года рождения и жительница Шебекинского городского округа 1951 года рождения, которые проходили лечение в Городской больнице №2.

Также за минувшие сутки в области выявлено 184 новых коронавирусных пациентов, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 25 494 белгородца.