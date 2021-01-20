В Белгородской области морозы не отступают

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 21 января, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днем будет небольшой, местами умеренный снег. Ветер южной четверти ночью 7-12 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы могут достигать до 17 м/с. Температура воздуха ночью от 18 до 23 градусов мороза, при прояснениях температура может опуститься до 28 градусов. А вот днем будет всего 2-7 градуса ниже нуля.

В Белгороде ночью ожидается температура от 21 до 23 градусов ниже нуля, днем 2-4 градуса мороза.