Старооскольские некоммерческие организации победили в конкурсе президентских грантов. Фото администрации Старооскольского городского округа
Подведены итоги первого конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. 4 некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Старооскольского округа, стали победителями. Общая сумма выигранных грантов – 1 636 344 рублей.
Обладателями президентских грантов стали Старооскольское местное отделение Белгородской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», проект «Ресурсная площадка «Доброволец Оскола».
Также грант выиграла Старооскольская местная общественная спортивная организация «Городская школа спортивного танца «Дебют», проект «Физическое долголетие в «Серебряном танго».
Старооскольская местная организация Белгородской региональной организации общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов» победила с проектом «Креатив в подарок: бесплатные стрижки».
Среди победителей и старооскольская местная общественная организация «Ассоциация многодетных семей», проект «Вишневый парк».
1 февраля 2021 года стартует 2 конкурс Фонда президентских грантов 2021 года.