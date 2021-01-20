В Белгороде планируют благоустроить Архиерейскую рощу. Фото со страницы Вконтакте мэра Белгорода Юрия Галдуна

Проект благоустройства Архиерейской рощи готовится к общественному обсуждению. Об этом написал в соцсетях мэр Белгорода Юрий Галдун. Белгородцы, не дожидаясь публичных слушаний, поддержали такую хорошую идею.

«По результатам утвердим итоговую редакцию проекта. О формате и дате публичных слушаний сообщу дополнительно», - сообщил горожанам Юрий Галдун.

«Хорошо, если там будет большой детский городок, детское кафе, минизоопарк, много скамеечек, летом аниматоры, можно открытую сцену для выступлений коллективов и летний кинотеатр, чебуречная, автоматы с водой, киоски с товарами 1 необходимости, туалеты, да много чего можно придумать», - написала белгородка в комментариях.