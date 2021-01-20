«Открытие» усиливает защиту клиентов от мошенничества

Система контролирует дистанционные операции и транзакции по картам. Фото: "КП" Архив

Зонтичный комплекс дает возможность создавать комплексные критерии выявления подозрительных транзакций и быстрее реагировать на изменения мошеннических (фрод-) схем. В его основе – лидирующая в мире антифрод-система Nice Actimize, и во внедрении принимала участие компания DIS Group, представляющая Nice Actimize. По словам ее генерального директора Павла Лихницкого, платформу легко адаптировать под широкие нужды компании для борьбы с финансовыми мошенничествами.

- Впервые в России зонтичный антифрод-комплекс внедрялся параллельно с масштабной интеграцией ИТ-ландшафтов при объединении 9 банков. Проект был реализован в сжатые сроки и в условиях ограниченных ресурсов, – сообщил вице-президент, заместитель директора департамента ИТ-развития ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дмитрий Первухин. – Сейчас цели проекта достигнуты, уже сформирован перечень задач на 2021 год.

Комплекс позволяет выявлять мошенничество в системах дистанционного банковского обслуживания и с платежными картами, а также обеспечивать соблюдение требований регулятора. Кроме того, вывести из эксплуатации устаревшие системы, снизить стоимость сопровождения и повысить скорость развития антифрод-системы.