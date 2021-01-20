Задолженность белгородца перед военным институтом оплачена. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

Судебные приставы Белгородской области взыскали с 24-летнего местного жителя задолженность за неоконченное военное обучение. Курский гарнизонный военный суд рассмотрел дело по исковому заявлению Новосибирского военного института имени генерала армии Яковлева. Суд обязал молодого человека оплатить деньги федерального бюджета, затраченные на его обучение, - больше 72 тысяч рублей.

Должник не выполнил свои обязательства добровольно. Поэтому исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по городу Белгороду УФССП России по Белгородской области.

Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства. Однако в установленный срок задолженность не была оплачена. Тогда судебные приставы обратили взыскание на средства должника, находящиеся на расчетных счетах в банке.

После применения этой меры должник в полном объеме оплатил задолженность за обучение. Кроме того, молодой человек оплатил исполнительский сбор за несвоевременное исполнение судебного решения в размере 5 тысяч рублей.