36-летний житель Старого Оскола ответит за нападение на полицейского. Фото: "КП" Архив

В Старом Осколе возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Мать подозреваемого взывала полицию, чтобы госпитализировать сына, который находился в состоянии наркотического опьянения. Но тот затеял драку с представителями власти.

Во время следствия выяснилось, что, 2 января 2021 года наряд патрульно-постовой службы полиции прибыл по вызову хозяйки квартиры в микрорайон Жукова Старого Оскола. Женщина просила госпитализировать сына, его поведение было неадекватным. Сотрудники полиции потребовали проследовать с ними в служебный автомобиль, но в ответ на их подозреваемый ударил одного из полицейских и попытался убежать. Соседи подозреваемого и вызванные на место происшествия сотрудники скорой помощи стали очевидцами происшествия. И все же мужчину удалось поместить в наркологическое отделение больницы, где находился до 10 января.

Как сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета, в настоящее время ведется следствие, а затем материалы уголовного дела будут переданы в суд.