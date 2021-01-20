В Белгородской области продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области постановлением №2 от 18 января 2021 года продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Режим самоизоляции для лиц старшего возраста разрешает выходить им из дома за продуктами, а также для того, чтобы сходить в поликлинику. Еще граждане от 65 лет и старше могут на улице заняться спортом, выгулять собаку или выкинуть мусор. И... и все.

Постановление подписал врио губернатора Вячеслав Гладков. Таким образом до 15 февраля белгородцы старше 65 лет весьма ограничены в своих передвижениях.Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования.