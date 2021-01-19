В среду, 20 января в Белгородской области синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Без существенных осадков. На дорогах будет гололедица. Ветер западной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит от 19 до 24 градусов мороза, при прояснениях – до 29 градусов ниже нуля, днем 12-17º мороза. В Белгороде ночью будет от 22 до 24 градусов мороза, днем температура поднимется до 13-15 градусов мороза.Белгородские спасатели просят жителей и гостей области соблюдать правила пожарной безопасности в период сильных морозов. При использовании печного отопления проверять исправность печи и дымохода, не оставлять топящуюся печь без присмотра. Используя обогреватели, помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту происходят из-за перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. Выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.